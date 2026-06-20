Sicherheitsfunktionen verschwinden selten mit Ankündigung — sie sind irgendwann einfach weg. Bei AMDs Ryzen-9000-Prozessoren traf es die Speicherverschlüsselung TSME: Ein Firmware-Update schaltete sie auf den Consumer-Modellen klammheimlich ab, ohne einen Hinweis in den Release-Notes. Aufgefallen ist das einem Sicherheitsforscher bei einem Audit auf einem Ryzen 7 9700X. Nach Tagen des Schweigens und einigem Ärger in der Community rudert AMD nun zurück.

Was TSME schützt — und warum das stille Aus heikel war

Transparent Secure Memory Encryption, kurz TSME, verschlüsselt den kompletten Arbeitsspeicher mit einem Schlüssel, den der Prozessor selbst erzeugt und nie an das Betriebssystem weitergibt. Der Schutz richtet sich gegen sogenannte Cold-Boot-Angriffe: Wer physischen Zugriff auf ein Gerät hat, kann die RAM-Riegel auslesen, bevor ihr Inhalt verblasst — und so an Passwörter oder Schlüssel gelangen, die dort im Klartext liegen. Gegen diese Angriffsklasse hilft eine Festplattenverschlüsselung wie BitLocker nicht; sie schützt den Datenträger, nicht den laufenden Speicher. TSME setzt genau dort an, und das praktisch ohne spürbaren Leistungsverlust.

Mit dem Update auf AGESA 1.2.7.0 setzt AMD intern ein Flag namens DfIsTsmeEnabled auf „falsch“. Das Silizium beherrscht die Verschlüsselung weiterhin — es bekommt nur die Anweisung, sie nicht zu nutzen. Heikel ist daran weniger die Funktion selbst als die Art ihres Verschwindens: Wer das Firmware-Update einspielte, verlor den Schutz, ohne es zu merken. Eine abgeschaltete Sicherheitsfunktion, von der niemand weiß, ist gefährlicher als gar keine — weil sie ein Schutzniveau vortäuscht, das nicht mehr existiert.

Der Verdacht: ein Pflichtfeature, das nur „Pro“ heißen sollte

Warum die Funktion fiel, erklärte AMD zunächst nicht — Anfragen blieben unbeantwortet. Mainboard-Hersteller MSI bekam dem Vernehmen nach die Auskunft, TSME sei offiziell den Ryzen-Pro- und EPYC-Prozessoren vorbehalten, wo AMD die Speicherverschlüsselung als „Memory Guard“ vermarktet. Das ergibt für die Marketing-Abteilung Sinn und für niemanden sonst: Consumer-Ryzen und Pro-Modelle teilen sich dasselbe Silizium, die Sperre ist eine reine Software-Entscheidung. Ein Schutz, der technisch vorhanden ist und per Flag weggenommen wird, um die teurere Produktlinie attraktiver zu machen — das ist Feature-Gating an einer Stelle, an der es wehtut.

Rolle rückwärts nach „wertvollem Feedback“

Der Rückzieher kam, nachdem die Sache durch die einschlägige Fachpresse gegangen war. Gegenüber Tom’s Hardware kündigte AMD an, TSME im Juli 2026 per BIOS-Update auf die Desktop-Ryzen-9000-Modelle zurückzubringen — „auf Basis von wertvollem Community-Feedback“. Übersetzt heißt das: Ohne den öffentlichen Druck wäre die Funktion weg geblieben. Zum Vergleich: Intel hat mit Total Memory Encryption (TME) ein ähnliches Verfahren im Programm, dessen Verfügbarkeit ebenfalls je nach Modell und Plattform schwankt — Speicherverschlüsselung ist branchenweit noch immer eher Kür als Standard.

Mich stört an dem Vorgang weniger das Hin und Her als das Muster dahinter. Wer Notebooks und Desktops in den Außendienst gibt — also dorthin, wo Geräte gestohlen werden und Cold-Boot-Angriffe überhaupt erst realistisch sind —, verlässt sich darauf, dass eine einmal vorhandene Schutzschicht bleibt. Dass ein Hersteller sie still per Firmware kassiert und erst nach Protest zurückgibt, ist das eigentliche Ärgernis. Schön, dass TSME im Juli zurückkommt. Beruhigend ist die Episode trotzdem nicht.