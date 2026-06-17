AMD hat die nächste Threadripper-Generation unter dem Codenamen Mustang Peak offiziell bestätigt. Zen 6, TSMC-2-nm-Fertigung und PCIe 6.0 sind gesetzt — und mit dem Wechsel auf einen neuen TR6-Sockel macht AMD deutlich, dass dieser Generationswechsel kein sanftes Update wird.

Neuer Sockel, neues Ökosystem: TR6 bricht mit TR5

Der markanteste Einschnitt für bestehende Threadripper-Nutzer ist nicht die Architektur, sondern der Sockel. TR6 kommt mit 5.572 Kontakten — verglichen mit 4.844 beim aktuellen TR5-Sockel der Threadripper-Pro-7000-Serie. Boards und Kühler der aktuellen Generation sind damit nicht kompatibel. Wer heute in ein TR5-System investiert und später auf Mustang Peak wechseln will, fängt beim Mainboard und der Kühllösung von vorn an.

Die technische Grundlage ist AMDs EPYC-SP8-Plattform, die das Unternehmen bereits für die Server-Prozessoren der Turin-Generation nutzt. Daher auch die acht DDR5-Speicherkanäle und die PCIe-6.0-Anbindung. PCIe 6.0 verdoppelt die Bandbreite gegenüber PCIe 5.0, was für Workstations mit mehreren schnellen NVMe-Speichern oder mehreren GPUs relevant ist. Die Dual-IO-Die-Architektur, die AMD beim Threadripper Pro 7000 eingeführt hat, bleibt erhalten.

Zen 6 auf 2 nm: Architektur und Fertigung

Die Kerne kommen aus der Zen-6-Generation — AMDs nächster CPU-Architektur nach Zen 5, die auch in den kommenden Ryzen- und EPYC-Prozessoren zum Einsatz kommen soll. Gefertigt werden sie im TSMC-N2-Prozess (2 nm), eine Fertigungsstufe kleiner als das N4-Verfahren des aktuellen Threadripper Pro 7000. Konkrete Zahlen zu Leistung oder Effizienz nennt AMD noch nicht — Mustang Peak ist bisher eine Roadmap-Bestätigung, kein Produkt-Launch mit handfesten Spezifikationen.

Kernzahl, Taktfrequenz und TDP: alles offen. Der Threadripper Pro 7000 (Storm Peak) deckt aktuell eine Spanne von 16 bis 96 Kernen ab, Einstiegspreise beginnen bei rund 1.400 Euro für das kleinste Modell. Ob Mustang Peak die Kernobergrenze anhebt oder zunächst bei 96 bleibt, hat AMD nicht kommuniziert. Intels Mitbewerber im High-End-Workstation-Segment — die Xeon-W-3500-Serie auf Sapphire-Rapids-Basis — hat ebenfalls noch keinen angekündigten Nachfolger.

Datum, Preis, Kernkonfiguration: alles fehlt. Was AMD jetzt liefert, ist ein Orientierungspunkt für Planer — keine Kaufentscheidungsgrundlage. Der Plattformbruch ist das einzig Konkrete: ein Board- und Kühler-Investment für TR5 zahlt sich nicht auf Mustang Peak aus. Mehr als diesen einen Hinweis kann man aus dem aktuellen Stand nicht herausziehen — und das ist ehrlicher als drei Seiten Spec-Tabellen ohne Preis und Termin.