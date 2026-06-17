KI braucht RAM. Viel mehr RAM, als Rechenzentren über Jahre vorgehalten haben — und das hat DRAM 2025 und 2026 auf Rekordhoch getrieben. AMD kauft nun das Startup Mext, und die Idee dahinter ist eine gewisse Ironie nicht los: Maschinelles Lernen soll die Speicherknappheit entschärfen, die maschinelles Lernen erst verursacht hat.

Flash als Arbeitsspeicher — die Technik hinter Mext

Mext, 2023 gegründet, hat eine Systemsoftware gebaut, die sich zwischen Betriebssystem und Speichersubsystem hängt. Ihr Kern ist ein Daemon namens Mextd. Der überwacht kontinuierlich die Zugriffsmuster des Arbeitsspeichers, verschiebt selten genutzte Seiten — sogenannte Cold Memory — auf Flash-Speicher und lädt sie proaktiv zurück, bevor eine Anfrage eintrifft. Das Betriebssystem sieht dabei nur konventionellen RAM; vom Tiering-Vorgang bekommt es nichts mit.

Der eigentlich interessante Teil ist die Vorhersage-Logik. Mext kombiniert klassische Heuristiken mit Long Short-Term Memory (LSTM) und Transformer-Modellen — je nachdem, welche Kombination für das jeweilige Zugriffsprofil die besseren Ergebnisse liefert. Flash ist günstiger als DRAM; moderne NVMe-Arrays haben in der aggregierten Bandbreite aufgeholt. Was bleibt, ist ein Latenzunterschied — und die Frage, wie gut das prädiktive Modell unter echter Last wirklich ist. Mext behauptet, die effektive Speicherkapazität um den Faktor zwei bis vier zu erweitern; unabhängige Benchmarks stehen noch aus.

Im Maschinenraum von Rechenzentren, die plötzlich KI-Workloads in bestehende Infrastruktur integrieren sollen, ist genau das der Knoten, der zuerst auftaucht: Mehr DRAM kaufen ist teuer und braucht Zeit, besonders bei angespanntem Markt. Flash liegt oft schon im System oder lässt sich kurzfristig beschaffen.

Warum AMD das jetzt kauft

AMDs SVP Dan McNamara ließ sich mit dem Satz zitieren, die Technologie habe das Potenzial, Infrastrukturkosten zu senken, Ressourcenauslastung zu verbessern und das Skalieren von KI-Workloads zu erleichtern. Das klingt nach Standardformulierung — interessanter ist der konkrete Anwendungsfall dahinter: Mixture-of-Experts-Modelle (MoE). Diese Architektur aktiviert bei jedem Inferenz-Schritt nur einen Teil der Modell-Parameter; der Rest liegt idle. Mit Mext könnten die inaktiven Experten-Gewichte auf Flash ausgelagert werden, während der aktive Teil im teuren High-Bandwidth-Memory (HBM) bleibt. Größere Modelle auf bestehender Hardware — oder weniger teure Hardware für identisch große Modelle.

Den Kaufpreis hat AMD nicht kommuniziert. Mext war kein hochfinanziertes Unicorn, sondern ein 2023 gegründetes Startup mit einer fokussierten Systemsoftware-These.

Die Idee, teureren DRAM durch günstigere Flash-Tiers zu ergänzen, hat einen prominenten Vorgänger — ich erinnere mich noch gut an die Optane-Zeit: Intel Optane, das auf 3D-XPoint-Technologie basierte, wurde 2022 eingestellt. Technisch beeindruckend, wirtschaftlich gescheitert. Der Grund fürs Scheitern war nicht die Technik, sondern das Ökosystem: proprietäres Speicher-Silizium, das Adoption erzwingt und sie nie wirklich bekam.

AMD kommt mit einem anderen Ansatz — Software statt proprietärer Speicher-Hardware, läuft auf Standard-EPYC-Infrastruktur. Das ist die plausiblere These. Die Übernahme macht strategisch Sinn; ob die 2-4x-Versprechen unter echter Produktionslast halten, werden unabhängige Benchmarks einlösen müssen.