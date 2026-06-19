Dass sich AMD und Intel auf irgendetwas einigen, kommt selten vor — meist streiten sie über Benchmarks und Marktanteile. Jetzt haben beide gemeinsam einen neuen Befehlssatz für x86-Prozessoren festgelegt: die AI Compute Extensions, kurz ACE. Die Idee dahinter ist, KI-Matrixrechnung direkt in den Prozessorkern zu holen, statt sie an eine separate Recheneinheit auszulagern. Der Haken steht am Ende dieses Artikels — die ersten Chips mit ACE sind Jahre entfernt.

Matrixrechnung im Kern, nicht im Beschleuniger

ACE zielt auf eine einzige Rechenoperation: die Matrixmultiplikation mit KI-Datenformaten für Inferenz mit quantisierten Gewichten. Das ist der rechenintensive Teil dessen, was beim Ausführen eines KI-Modells passiert. Die neuen Recheneinheiten hängen eng an den Advanced Vector Extensions und setzen AVX10.2 voraus; konzeptionell ist ACE der Client-Nachfolger der Advanced Matrix Extensions (AMX), die Intel bislang nur seinen Xeon-Serverchips spendiert hat.

Spezifiziert sind elf Datenformate — von klassischem INT8, INT32, FP32, FP16 und BF16 bis zu den schmalen Microscaling-Varianten MX FP8, MX FP6, MX FP4 und MX INT8. Genau diese kleinen Formate sind das, womit moderne Modelle quantisiert laufen: weniger Bits pro Gewicht, mehr Durchsatz. Laut Spezifikation soll ACE die Rechendichte gegenüber regulären AVX10-Befehlen um den Faktor 16 erhöhen — eine Zahl aus dem Papier, kein in Silizium gemessener Wert.

Warum die beiden das ausnahmsweise zusammen machen

Hinter ACE steht die x86 Ecosystem Advisory Group, die AMD und Intel im Herbst 2024 gegründet haben. Der Zweck ist defensiv: Gegen ARM und RISC-V, die als Architektur-Alternativen Druck machen, soll x86 mit einem gemeinsamen Standard auftreten — nicht mit zwei zueinander inkompatiblen Dialekten. Wer die AVX-512-Jahre miterlebt hat, weiß, warum das nötig ist. Der Befehlssatz war über Generationen so zerstückelt, dass Software nie sicher sein konnte, welche Teilmenge eine konkrete CPU überhaupt beherrscht.

Und da liegt für mich der eigentliche Wert der Ankündigung. Aus der Praxis kenne ich die andere Seite: Eine neue Befehlssatz-Erweiterung steht im Datenblatt, aber bis Software sie wirklich nutzt, vergehen gern Jahre — AVX-512 dümpelte lange als Häkchen herum, das kaum ein Programm ansprach. Ein Standard, auf den sich beide Hersteller von Anfang an festlegen, verkürzt diese Hängepartie zumindest auf dem Papier.

Der Haken: frühestens 2028 — und ARM ist längst da

ACE liegt aktuell als Spezifikation in Version 1.15 vor, abrufbar über die Website der x86 Ecosystem Advisory Group. Silizium gibt es keines. AMD nennt ACE weder für Zen 6, noch taucht es in Intels Nova-Lake-Plänen auf; erst die für die Generation nach Zen 6 angekündigte „Matrix Engine“ in Zen 7 gilt als heißer ACE-Kandidat. Realistisch heißt das: Prozessoren mit ACE-v1 kommen nicht vor 2028.

Während x86 noch spezifiziert, liefert die Gegenseite schon. ARM hat seine Scalable Matrix Extensions (SME2) längst festgezurrt — Apple steckt sie in den M4, Qualcomm in den Snapdragon X2. x86 holt hier also auf, statt vorzulegen. Für den Markt heißt das vor allem eines: Die NPUs, die seit 2023 in den Chips sitzen und an deren 40 TOPS Microsoft das Copilot+-Label geknüpft hatte, bekommen mittelfristig Konkurrenz aus dem eigenen Haus — dem CPU-Kern selbst. Bis dahin bleibt ACE das, was solche Roadmap-Ankündigungen meistens sind: ein Versprechen mit Verfallsdatum 2028.