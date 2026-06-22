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FSR 4.1 für Radeon RX 7000: AMD liefert das KI-Upscaling einen Monat früher — mit einem Haken

Mit dem Treiber Adrenalin 26.6.2 bringt AMD sein KI-Upscaling FSR 4.1 auf Radeon-RX-7000-Karten — früher als geplant. Der Nachbau für RDNA 3 läuft über INT8 und kostet etwas mehr Leistung.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 22. Juni 2026 · in Hardware & Gadgets
Header-Grafik zu AMD FSR 4.1, das nun auch Radeon-RX-7000-Grafikkarten unterstützt

Anfang Juni hatten wir berichtet, dass AMD sein KI-Upscaling FSR 4.1 für ältere Radeon-Karten plant — und dabei ausgerechnet die RDNA-3.5-APUs zunächst ausließ. Jetzt ist die Technik da, und gleich an zwei Stellen anders als gedacht: Sie kommt mit dem Treiber Adrenalin 26.6.2 rund einen Monat früher als der angekündigte Juli-Termin — und die zuvor übergangenen RDNA-3.5-Chips bekommen diesmal doch ein passendes Modell.

Was RX-7000-Besitzer jetzt bekommen

FSR 4.1 ist AMDs maschinell gelerntes Upscaling, das bislang den aktuellen RDNA-4-Karten der RX-9000-Reihe vorbehalten war. Mit dem neuen Treiber lässt es sich jetzt auch auf Radeon RX 7000 (RDNA 3) aktivieren — laut AMD in über 300 Spielen. Wer Hardware lange fährt, weiß solche Nachreichungen zu schätzen: Ich rate seit Jahren dazu, eine Grafikkarte erst dann zu ersetzen, wenn sie wirklich nicht mehr mitkommt, und ein kostenloses Upscaling-Update verschiebt diesen Zeitpunkt spürbar nach hinten. AMD nennt als Beispiel eine Radeon RX 7900 XTX, die mit FSR 4.1 gegenüber nativer 4K-Darstellung 49 Prozent mehr Bilder pro Sekunde liefert.

Der Haken heißt INT8

Damit das überhaupt geht, musste AMD das Modell umbauen. RDNA 4 rechnet das Upscaling über native FP8-Befehle; die KI-Einheiten in RDNA 3 beherrschen das nicht und arbeiten stattdessen mit dem gröberen INT8-Format. AMD hat das Modell entsprechend angepasst und verspricht ein Bildergebnis ohne sichtbaren Qualitätsverlust gegenüber RDNA 4 — eine Herstellerangabe, die unabhängige Tests erst noch bestätigen müssen. Klar ist schon jetzt der Preis: Der INT8-Weg kostet die RX-7000-Karten mehr Rechenzeit, AMD beziffert den Mehraufwand auf rund acht bis zehn Prozent gegenüber der FP8-Variante. Der Netto-Gewinn bleibt, fällt aber kleiner aus als bei den neuen Karten — ein Aufschlag, den man bei einer ohnehin schon angestrengten älteren GPU im Blick behalten sollte.

AMD gegen Nvidia: das eigentliche Signal

Interessanter als die Zahlen ist die Richtung. Nvidia koppelt seine neuesten DLSS-Funktionen traditionell eng an die jeweils aktuelle GPU-Generation — wer die volle Ausbaustufe will, soll neu kaufen. AMD geht den umgekehrten Weg und schiebt die aktuelle Upscaling-Generation auf zwei Jahre alte Karten nach, demnächst sogar auf die RX-6000-Reihe (RDNA 2), die für Anfang 2027 vorgesehen ist. Dass auch die anfangs ausgesparten RDNA-3.5-APUs nun ein eigenes, schlankeres Modell erhalten, passt ins Bild: AMD korrigiert hier die größte Schwäche der FSR-4-Einführung, nämlich deren Beschränkung auf eine einzige Generation. Für eine Firma, die im Upscaling-Rennen lange das Nachsehen hatte, ist diese Breitenwirkung das stärkere Argument als jeder einzelne Benchmark.

Unterm Strich ist FSR 4.1 für RX-7000-Besitzer ein Geschenk mit Kleingedrucktem: mehr Bildqualität und Leistung, aber etwas teurer erkauft als auf den neuen Karten. Wer eine RDNA-3-Radeon im Rechner hat, sollte den Treiber trotzdem einspielen und es selbst gegen die native Auflösung halten — bei einem kostenlosen Update ist die Rechnung schnell gemacht.

AMD FSR 4.1 Grafikkarte Radeon Upscaling

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.