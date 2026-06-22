Anfang Juni hatten wir berichtet, dass AMD sein KI-Upscaling FSR 4.1 für ältere Radeon-Karten plant — und dabei ausgerechnet die RDNA-3.5-APUs zunächst ausließ. Jetzt ist die Technik da, und gleich an zwei Stellen anders als gedacht: Sie kommt mit dem Treiber Adrenalin 26.6.2 rund einen Monat früher als der angekündigte Juli-Termin — und die zuvor übergangenen RDNA-3.5-Chips bekommen diesmal doch ein passendes Modell.

Was RX-7000-Besitzer jetzt bekommen

FSR 4.1 ist AMDs maschinell gelerntes Upscaling, das bislang den aktuellen RDNA-4-Karten der RX-9000-Reihe vorbehalten war. Mit dem neuen Treiber lässt es sich jetzt auch auf Radeon RX 7000 (RDNA 3) aktivieren — laut AMD in über 300 Spielen. Wer Hardware lange fährt, weiß solche Nachreichungen zu schätzen: Ich rate seit Jahren dazu, eine Grafikkarte erst dann zu ersetzen, wenn sie wirklich nicht mehr mitkommt, und ein kostenloses Upscaling-Update verschiebt diesen Zeitpunkt spürbar nach hinten. AMD nennt als Beispiel eine Radeon RX 7900 XTX, die mit FSR 4.1 gegenüber nativer 4K-Darstellung 49 Prozent mehr Bilder pro Sekunde liefert.

Der Haken heißt INT8

Damit das überhaupt geht, musste AMD das Modell umbauen. RDNA 4 rechnet das Upscaling über native FP8-Befehle; die KI-Einheiten in RDNA 3 beherrschen das nicht und arbeiten stattdessen mit dem gröberen INT8-Format. AMD hat das Modell entsprechend angepasst und verspricht ein Bildergebnis ohne sichtbaren Qualitätsverlust gegenüber RDNA 4 — eine Herstellerangabe, die unabhängige Tests erst noch bestätigen müssen. Klar ist schon jetzt der Preis: Der INT8-Weg kostet die RX-7000-Karten mehr Rechenzeit, AMD beziffert den Mehraufwand auf rund acht bis zehn Prozent gegenüber der FP8-Variante. Der Netto-Gewinn bleibt, fällt aber kleiner aus als bei den neuen Karten — ein Aufschlag, den man bei einer ohnehin schon angestrengten älteren GPU im Blick behalten sollte.

AMD gegen Nvidia: das eigentliche Signal

Interessanter als die Zahlen ist die Richtung. Nvidia koppelt seine neuesten DLSS-Funktionen traditionell eng an die jeweils aktuelle GPU-Generation — wer die volle Ausbaustufe will, soll neu kaufen. AMD geht den umgekehrten Weg und schiebt die aktuelle Upscaling-Generation auf zwei Jahre alte Karten nach, demnächst sogar auf die RX-6000-Reihe (RDNA 2), die für Anfang 2027 vorgesehen ist. Dass auch die anfangs ausgesparten RDNA-3.5-APUs nun ein eigenes, schlankeres Modell erhalten, passt ins Bild: AMD korrigiert hier die größte Schwäche der FSR-4-Einführung, nämlich deren Beschränkung auf eine einzige Generation. Für eine Firma, die im Upscaling-Rennen lange das Nachsehen hatte, ist diese Breitenwirkung das stärkere Argument als jeder einzelne Benchmark.

Unterm Strich ist FSR 4.1 für RX-7000-Besitzer ein Geschenk mit Kleingedrucktem: mehr Bildqualität und Leistung, aber etwas teurer erkauft als auf den neuen Karten. Wer eine RDNA-3-Radeon im Rechner hat, sollte den Treiber trotzdem einspielen und es selbst gegen die native Auflösung halten — bei einem kostenlosen Update ist die Rechnung schnell gemacht.