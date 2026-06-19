Es kommt nicht oft vor, dass ein fertiger Film mit Starbesetzung kurz vor der Veröffentlichung in der Schublade verschwindet. Genau das passiert gerade mit „Artificial“: Luca Guadagninos Spielfilm über Sam Altman und dessen Rauswurf bei OpenAI im November 2023 ist so gut wie fertig — und Amazon MGM Studios lässt ihn fallen. Der Zeitpunkt macht die Sache pikant: Erst im Februar hat Amazon 50 Milliarden Dollar in OpenAI gesteckt.

Ein fertiger Film, der nicht erscheinen darf

Fertig heißt hier wirklich fertig. Laut Variety, das die Geschichte zuerst berichtete, lief der Film bereits durch mehrere Testvorführungen — mit positivem Echo — und wurde diese Woche anderen Studios vorgeführt. Die Besetzung ist prominent: Andrew Garfield spielt Altman, Monica Barbaro die frühere OpenAI-Technikchefin Mira Murati, Yura Borisov den Mitgründer Ilya Sutskever, Ike Barinholtz gibt Elon Musk. Das Drehbuch stammt von Simon Rich, erzählt wird die Woche, in der Altman gefeuert und wenige Tage später zurückgeholt wurde.

Amazon begründet den Rückzug knapp: Man habe großen Respekt vor Guadagnino, der Film sei bei einem anderen Studio besser aufgehoben. Eine inhaltliche Begründung liefert der Konzern nicht.

Der Zeitpunkt ist das Problem

Im Februar schloss Amazon eine Partnerschaft mit OpenAI: mehr AWS-Kapazität, gemeinsam entwickelte KI-Modelle, dazu eine Investition von 50 Milliarden Dollar. Einem Insider zufolge kommen Altman und Musk in dem Film nicht gut weg. Dass ein Streifen, der den eigenen Milliarden-Partner schlecht aussehen lässt, plötzlich keinen Platz mehr im Programm findet, muss man niemandem lange erklären.

Offiziell verbietet niemand etwas. Und genau das kenne ich aus dem Tagesgeschäft: Der größte Auftraggeber spricht selten ein Verbot aus — er äußert einen Wunsch, und alle im Raum wissen, was gemeint ist. Bei einem 50-Milliarden-Partner ist dieser Wunsch nicht einmal nötig; die Schere im Kopf reicht.

Amazon hat sich den Fall denkbar ungeschickt eingefädelt. Der Film verschwindet ja nicht, er wird anderen Studios angeboten — läuft er dort, steht am Ende doch alles drin, nur ohne Amazons Namen im Vorspann. Übrig bleibt der Eindruck, dass ein Konzern, dem Filmstudio, Cloud-Sparte und ein KI-Milliardenpartner gleichzeitig gehören, irgendwann zwischen den eigenen Interessen entscheiden muss. Hier hat das Geld gewonnen, nicht der Film.