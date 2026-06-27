Wer im Tagesgeschäft ein fremdes Git-Repository aufmacht — zum Debuggen, zum schnellen Ausprobieren, weil im Ticket „schau da mal rein“ steht —, rechnet mit unsauberem Code und vielleicht einem zweifelhaften Build-Skript. Nicht damit, dass schon das Öffnen die eigenen Cloud-Schlüssel nach draußen reicht. Genau das war über Amazon Q Developer möglich, Amazons KI-Assistenten fürs Programmieren. Die Sicherheitsfirma Wiz hat die Lücke öffentlich gemacht; sie läuft unter CVE-2026-12957 und kommt auf einen CVSS-Wert von 8,5.

Wie aus einer Textdatei Codeausführung wird

Der Angriff braucht keinen Exploit im klassischen Sinn, nur eine Datei am richtigen Ort. Amazon Q liest beim Öffnen eines Projekts die Datei .amazonq/mcp.json — die Konfiguration für sogenannte MCP-Server, über die der Assistent externe Werkzeuge anbindet. Stand dort ein präparierter Eintrag, startete der Assistent den darin definierten Befehl als lokalen Prozess, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen oder das Projekt als nicht vertrauenswürdig einzustufen.

Der Haken liegt in dem, was so ein Prozess erbt: die komplette Arbeitsumgebung des Entwicklers. AWS-Schlüssel, CLI-Tokens, API-Geheimnisse, offene SSH-Sockets — alles, was in der Shell ohnehin schon geladen ist. In ihrem Proof of Concept ließ Wiz schlicht aws sts get-caller-identity laufen und hatte damit die aktive AWS-Sitzung in der Hand. Von dort sind Hintertüren, der Zugriff auf interne Dienste oder der Sprung in die Produktion keine große Hürde mehr.

Mehr als ein Entwickler-Problem

Betroffen war nicht eine einzelne Erweiterung, sondern die zugrunde liegenden AWS Language Server, auf denen Amazon Q in VS Code, den JetBrains-IDEs, Eclipse und Visual Studio aufsetzt. Wer den Assistenten in einer dieser Umgebungen nutzt, war angreifbar, sobald er ein fremdes Repo öffnete und den Workspace bestätigte.

In kleineren Firmen, wo dieselbe Maschine Kundenprojekte, Deployment-Keys und den Zugang zur eigenen Cloud bündelt, ist das ein unangenehmes Szenario — ein durchgereichtes Repository, und die Anmeldedaten mehrerer Kunden hängen am selben Strang. AWS hat nachgebessert: Laut Wiz verlangt der Assistent ab einer aktualisierten Language-Server-Version (1.69.0) eine ausdrückliche Bestätigung, bevor er einen MCP-Server aus einem nicht vertrauenswürdigen Projekt startet. Der Fix kommt über das automatische Update — sofern man es nicht abgeschaltet hat.

Das Muster ist das eigentliche Problem

Was die Lücke interessant macht, ist nicht der Einzelfall, sondern die Wiederholung. Wiz fand dieselbe Bauart — projektlokale Konfiguration wird ungefragt zu Codeausführung — auch in Claude Code, Cursor und Windsurf. Es ist die dritte Variante desselben Themas binnen weniger Wochen: Erst zeigten Forscher mit Agentjacking über manipulierte Fehlermeldungen denselben Weg, dann demonstrierte Microsoft mit AutoJack, wie eine bloß besuchte Webseite einen lokalen Agenten kapert.

Der gemeinsame Nenner: Diese Werkzeuge behandeln Inhalte aus dem geöffneten Projekt — Konfig, Fehlermeldung, Webseite — als vertrauenswürdige Anweisung, nicht als möglicherweise feindliche Eingabe. Solange das so bleibt, ist jeder einzelne Patch nur das Stopfen eines Lochs im Sieb. Mein Pragmatismus dazu ist unverändert: KI-Agenten mit Zugriff auf eine Shell laufen bei mir in einer abgeschotteten Umgebung, nicht auf der Kiste, auf der die Produktions-Keys liegen. Bequem ist das nicht. Aber CVE-2026-12957 ist genau der Grund.