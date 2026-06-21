Ein Gesundheitsdienst, für den Amazon 2023 mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar gezahlt hat, hat jetzt ein Datenleck. Zwischen dem 8. und 11. Juni haben Angreifer bei One Medical auf archivierte Patientendaten zugegriffen, die auf einem Drittsystem lagen. Die Erpressergruppe ShinyHunters behauptet, dabei 8,8 Terabyte abgegriffen zu haben, und droht mit Veröffentlichung — sofern bis zum 22. Juni keine Verhandlungen beginnen.

Was abgeflossen ist

Betroffen sind nach Angaben von One Medical demografische und klinische Daten von Patienten — also genau die Mischung, die man bei einem Arztbesuch hinterlässt. Die Datensätze stammen aus dem Seniorenangebot One Medical Seniors und von Iora Health, einer 2021 zugekauften Praxiskette. Räumlich verteilt sich der Vorfall auf neun Standorte: Atlanta, Cape Cod, Charlotte, Denver, Houston, Phoenix, Seattle, Tucson und die Region Piedmont Triad.

One Medical betont, andere Kliniken, Dienste und vor allem das eigentliche elektronische Patientenaktensystem seien nicht betroffen. Entdeckt wurde der Zugriff am 13. Juni; das Unternehmen entzog daraufhin die Berechtigungen und leitete eine Untersuchung ein. Es ging also nicht um das Kernsystem, sondern um ausgelagerte Altdaten auf einem System eines Drittanbieters. Aus der Praxis kenne ich kein einziges Umfeld, in dem nicht genau dort — bei den archivierten Beständen, die niemand mehr aktiv im Blick hat — die ungesicherte Flanke sitzt.

ShinyHunters, schon wieder

Der Name ist kein Zufallstreffer. Dieselbe Gruppe hat erst vor wenigen Tagen den Europarat um 297 Gigabyte Personalakten erleichtert und zuvor über 300 Oracle-PeopleSoft-Instanzen kompromittiert. Das Muster ist immer dasselbe: Daten stehlen, eine knappe Frist setzen, mit Veröffentlichung drohen. Verschlüsselt wird hier nichts — der Hebel ist allein die Drohung, sensible Bestände öffentlich zu machen. Neun Tage bis zum 22. Juni sind die übliche Verhandlungsfrist.

Das eigentliche Problem sind die Altdaten

Dass ausgerechnet die Bestände von Iora Health im Leak stecken, ist symptomatisch. Wer eine Firma kauft, übernimmt nicht nur ihre Patienten, sondern auch ihre Datenarchive und deren Sicherheitsschulden. Ein Konzern schluckt das kleinere Unternehmen, die Altsysteme laufen „erstmal weiter“ — und dann liegen Jahre später Gesundheitsdaten auf einer Plattform, die in keinem aktuellen Sicherheitskonzept mehr auftaucht. Gesundheitsdaten verfallen nicht: Eine Diagnose von 2019 ist für Betrüger 2026 noch genauso brauchbar. Der Vergleich mit dem Change-Healthcare-Desaster drängt sich auf, und er schmeichelt Amazon nicht.

Für die Betroffenen bleibt das Unangenehmste, dass sie selbst nichts tun können — die Daten sind weg, ob Amazon nun verhandelt oder nicht. Bis zum 22. Juni wird sich zeigen, ob der Konzern auf die Erpressung eingeht. An der eigentlichen Lehre ändert das wenig: Die teuerste Übernahme nützt wenig, wenn die mitgekauften Altsysteme niemand absichert.