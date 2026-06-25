Fünf Amazon-Ingenieure sagten Anfang Juni vor dem Stadtrat von Seattle gegen den rasanten Ausbau von KI-Rechenzentren aus. Was danach kam, hat mit Klimapolitik wenig zu tun: Amazon lud drei von ihnen zu einzelnen Zoom-Gesprächen mit der Personalabteilung, eröffnete eine interne Untersuchung — und stellte einem der Mitarbeiter sogar eine Kündigung in Aussicht. Die Betroffenen wehren sich jetzt mit einer Beschwerde wegen Vergeltung.

Auf einen Blick

Drei Amazon-Ingenieure der Gruppe Amazon Employees for Climate Justice sagten vor dem Stadtrat für eine Regulierung von Datenzentren aus.

Am 9. Juni beschloss Seattle einstimmig ein einjähriges Moratorium für neue große Rechenzentren.

Nach der Anhörung leitete Amazon Untersuchungen gegen die drei ein — laut HR, weil die Aussagen „zu Besorgnis im Unternehmen geführt“ hätten.

Die Mitarbeiter klagen beim Seattle Office for Civil Rights wegen Vergeltung; Amazon bestreitet, mit Kündigung gedroht zu haben.

Von der Anhörung in die Personalabteilung

Die Vorgeschichte ist schnell erzählt. In Seattle, der Heimatstadt von Amazon, wuchs der Widerstand gegen den Strom- und Wasserhunger neuer Rechenzentren. Am 9. Juni stimmte der Stadtrat einstimmig für ein einjähriges Moratorium auf den Bau neuer großer Anlagen. Bei der Anhörung davor traten fünf Amazon-Beschäftigte ans Mikrofon und warben für eine Regulierung von Datenzentren und KI — darunter Darius Irani, Patrick Schloesser und Liesl Wigand, alle drei Mitglieder der Beschäftigtengruppe Amazon Employees for Climate Justice.

Kurz darauf kam die Einladung zum Videocall. Drei der fünf Redner fanden sich in getrennten Zoom-Terminen mit der Personalabteilung wieder, in denen ihnen eine Untersuchung angekündigt wurde — ihre Aussagen hätten „zu Besorgnis innerhalb des Unternehmens geführt“. Einem Mitarbeiter wurde laut CNBC bedeutet, dass am Ende auch eine Kündigung stehen könne. Irani beschrieb das Nachspiel als eine Art Verhör: Immer dieselben Fragen, bis er ein Fehlverhalten zugebe. Die drei reichten daraufhin eine Beschwerde beim Seattle Office for Civil Rights ein und werfen Amazon Vergeltung vor — Seattles Antidiskriminierungsrecht schützt unter anderem die politische Überzeugung.

Amazons Begründung — und wo sie hakt

Amazon weist den Vorwurf zurück. Eine Sprecherin erklärte, man dulde keine Vergeltung und habe niemandem mit Entlassung gedroht; geprüft werde lediglich, ob die Mitarbeiter als Privatpersonen oder als Vertreter des Konzerns aufgetreten seien. Tatsächlich verlangt eine interne Richtlinie, dass Beschäftigte nur mit Freigabe öffentlich in ihrer Unternehmensrolle sprechen — und die gelte für alle gleich.

Genau an dieser Stelle wird es dünn. Die Anwälte der drei halten dagegen, dass die Ingenieure nicht während der Arbeitszeit aussagten, sich nicht als Amazon-Mitarbeiter zu erkennen gaben und keine internen Informationen preisgaben. Als kleiner Arbeitgeber weiß ich, wie schmal der Grat zwischen berechtigtem Firmeninteresse und Einschüchterung ist: Wer in seiner Freizeit als Bürger vor einem Stadtrat spricht, tut etwas anderes als jemand, der im Namen der Firma ein Statement abgibt. Ein HR-Gespräch mit der beiläufigen Erwähnung einer möglichen Kündigung sendet eine klare Botschaft an alle anderen im Haus — unabhängig davon, wie das Verfahren am Ende ausgeht.

Der eigentliche Punkt liegt eine Ebene höher. Der Protest gegen den „all costs justified“-Ausbau der KI-Infrastruktur erreicht inzwischen die Konzerne, die ihn vorantreiben — und zwar von innen. Amazon Employees for Climate Justice ist keine neue Erscheinung, die Gruppe organisierte schon 2019 einen vielbeachteten Klima-Walkout. Dass ausgerechnet eigene Ingenieure den Finger auf Strom-, Wasser- und Flächenverbrauch legen, trifft einen wunden Nerv, während Amazon Milliarden in neue Rechenzentren steckt. Ob aus der Beschwerde ein Präzedenzfall wird, hängt nun davon ab, wie ernst Seattle seinen eigenen Schutz der politischen Meinung nimmt.