Amazon hat genug Technik im Orbit, um sein Satelliten-Internet endlich anzuschalten. Nach dem Start einer Atlas-V-Rakete am Donnerstag mit 29 weiteren Satelliten sind nun 396 Stück aktiv – nach Firmenangaben genug für einen durchgehenden Betrieb in den zuerst anvisierten Breitengraden. Der Dienst, der bis vor Kurzem noch Project Kuiper hieß und inzwischen auf den Namen Amazon Leo hört, soll für Endkunden Mitte 2026 an den Start gehen.

Auf einen Blick 396 Satelliten aktiv – laut Amazon genug für durchgehende Abdeckung in den ersten Zielregionen

Kommerzieller Start für Privatkunden Mitte 2026, zunächst nur in wenigen Märkten

Ausbauziel 3.236 Satelliten; die FCC-Frist für die erste Hälfte wurde auf 2028 verschoben

Starlink liegt bei über 10.000 Satelliten und rund 12 Millionen Kunden

Über 80 Raketenstarts gebucht – verteilt auf fünf Trägertypen, darunter die europäische Ariane 6

Was „genug Satelliten“ wirklich heißt

Die 29 Satelliten der Atlas-V-Mission bringen Amazon über eine Schwelle, an der das Netz erstmals ohne größere Lücken funken kann. Wichtig ist das Kleingedruckte: „durchgehend“ meint hier die ersten anvisierten Breitengrade, nicht die ganze Welt. Bis Anfang April lag Amazon mit gut 240 Satelliten noch klar unter der nötigen Zahl und musste bei der US-Regulierungsbehörde FCC sogar um mehr Zeit bitten. Seitdem hat der Konzern das Tempo deutlich angezogen.

Das Ausbauziel bleibt gewaltig: 3.236 Satelliten sind genehmigt, aktuell steht also nicht einmal ein Achtel im All. Damit die Abdeckung von „funktioniert grundsätzlich“ zu „funktioniert überall zuverlässig“ wird, braucht es noch Jahre und dutzende Starts. Die ursprüngliche FCC-Vorgabe, bis Juli 2026 die halbe Konstellation im Orbit zu haben, hat Amazon gerissen – die Frist steht jetzt auf 2028.

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Bild: Amazon

Der Abstand zu Starlink – und warum das zweite Netz trotzdem zählt

Nüchtern betrachtet ist die Meldung „Wir haben jetzt genug Satelliten“ ein Etappenziel, kein Durchbruch. Starlink umkreist die Erde mit mehr als 10.000 aktiven Satelliten und bedient rund zwölf Millionen Kunden. Amazon fängt gerade erst an, kommerziell Geld zu verdienen, und wird zum Start nur eine Handvoll Märkte bedienen. Der Rückstand lässt sich nicht in ein paar Quartalen aufholen.

Und trotzdem: Genau dieser zweite ernsthafte Anbieter ist das eigentlich Relevante. Ein Markt mit nur einem Betreiber, der obendrein Elon Musk gehört, ist für Preise wie für Ausfallsicherheit kein guter Zustand. Ich sehe Amazon dabei nicht als sympathischen Underdog – aber ein Konzern mit der Logistik- und Rechenzentrums-Maschinerie von AWS im Rücken ist der erste Herausforderer, dem man den langen Atem wirklich zutraut. Amazon hat über 80 Raketenstarts fest gebucht, verteilt auf fünf verschiedene Trägersysteme bis hin zur europäischen Ariane 6 – die größte kommerzielle Startserie, die je eingekauft wurde. Neben SpaceX arbeiten inzwischen weitere Firmen am selben Bauplan; erst vor wenigen Tagen hat sich Rocket Lab mit dem Kauf von Iridium in Stellung gebracht.

Für wen sich das am Ende lohnt

Der Nutzen entscheidet sich nicht im Orbit, sondern am Ortsrand. Ich betreue Betriebe, bei denen ein paar Kilometer hinter dem letzten Verteilerkasten Schluss ist mit ordentlichem Netz – da wird 2026 noch mit einer DSL-Leitung gearbeitet, die den Namen kaum verdient. Für solche Standorte ist Satelliten-Internet oft die einzige realistische Alternative zur jahrelangen Warterei auf Glasfaser. Bislang hieß die Antwort dort schlicht Starlink. Ein zweiter Anbieter bedeutet für diese Kundschaft im besten Fall: verhandelbare Preise und ein Ausweichweg, wenn ein Netz mal Ärger macht.

Offen ist genau das, was für den Alltag zählt: Amazon hat bisher weder Preise noch einen konkreten Deutschland-Termin genannt. Solange die Hardware-Kosten und die Monatsgebühr nicht auf dem Tisch liegen, bleibt die eigentliche Frage unbeantwortet. Was Amazon dabei von den Mitbewerbern abheben könnte, ist die Verzahnung mit AWS – für Firmenkunden, die ihre Infrastruktur ohnehin dort betreiben, wäre ein Netz aus demselben Haus ein Argument. Ob daraus ein spürbarer Preiskampf wird oder nur ein zweites teures Angebot neben Starlink, hängt weniger an der Zahl der Satelliten als an dem, was am Ende auf der Rechnung steht.