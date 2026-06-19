Amazon baut seit Jahren eigene Beschleuniger für künstliche Intelligenz und behielt sie bisher konsequent im Haus — wer Trainium nutzen wollte, mietete sich in die AWS-Cloud ein. Das könnte sich nun ändern. Peter DeSantis, bei Amazon für die KI-Infrastruktur verantwortlich, bestätigte gegenüber Bloomberg, dass der Konzern über den Verkauf seiner Chips an fremde Rechenzentren verhandelt. Das zielt direkt auf das Geschäft, mit dem Nvidia gerade einen Rekord nach dem anderen aufstellt.

Vom Eigenbedarf zur Ware

Amazons Chip-Strategie folgte bisher einem simplen Muster: Trainium für das Training von Modellen, Inferentia für deren Betrieb, beides exklusiv in der eigenen Cloud. Andy Jassy öffnete die Tür im April in seinem Aktionärsbrief einen Spalt — es sei „gut möglich“, dass man Racks künftig auch an Dritte verkaufe. Ein AWS-Sprecher bestätigte die Formulierung, blieb aber bewusst vage. Einen ersten externen Abnehmer gibt es bereits: Uber setzt seit April auf Trainium3. Weitere Namen nennt Amazon nicht, und DeSantis betont, dass die Gespräche noch am Anfang stehen.

Die 50-Milliarden-Rechnung

Interessant wird es bei den Zahlen. Würde Amazon seine Chips wie ein klassischer Halbleiterhersteller an alle verkaufen — an AWS-Kunden und Externe gleichermaßen —, läge der Jahresumsatz laut Jassy bei rund 50 Milliarden Dollar. Aktuell taxiert der Konzern das eigene Chip-Geschäft auf etwa 20 Milliarden. Die Differenz ist der eigentliche Antrieb: Jeder selbst gebaute Beschleuniger, der sonst bei Nvidia eingekauft würde, drückt die Investitionskosten und hebt die Marge. Und diese Investitionen sind gewaltig — für 2026 hat Jassy rund 200 Milliarden Dollar an Investitionsausgaben angekündigt, den Großteil davon für AWS-Rechenzentren; allein die KI-bezogenen Anlagen wuchsen binnen eines Jahres um 50,7 Milliarden.

Wer schon einmal eine GPU-Instanz bei einem Hyperscaler über Wochen laufen ließ, kennt den Posten auf der Rechnung — den größten Teil zahlt man für die verbaute Nvidia-Hardware. Ich halte meine eigenen Server bei netcup und Hetzner bewusst klein, aber für ernsthaftes KI-Training führt an den großen Anbietern kaum ein Weg vorbei. Genau diese Marge will Amazon nach innen verlagern.

Ob Nvidia das spürt

Vorerst eher nicht. Nvidia fährt einen Umsatz von rund 326 Milliarden Dollar im Jahreslauf — Amazons 50-Milliarden-Szenario ist dagegen überschaubar, und es ist bislang eine Rechnung, kein Auftrag. Dazu kommt ein Kapazitätsproblem: Trainium3 ist praktisch ausverkauft, die vierte Generation für nächstes Jahr ebenfalls. Bevor Amazon nennenswert an Dritte liefern kann, müsste die Fertigung bei Partnern wie TSMC deutlich hochgefahren werden, ohne die eigenen Cloud-Kunden hintanzustellen. Für mich klingt das Ganze weniger nach Kampfansage als nach Positionierung: Amazon zeigt, dass es im Ernstfall nicht auf Nvidia angewiesen ist — dieselbe Logik, der gerade die halbe Branche folgt, während sie Milliardensummen in den eigenen KI-Ausbau steckt.

Der eigentliche Hebel liegt eine Ebene tiefer. Wenn die drei großen Cloud-Konzerne — Amazon, Microsoft, Google — ihre Beschleuniger zunehmend selbst entwerfen und irgendwann auch verkaufen, schrumpft Nvidias bequemste Kundengruppe zur Konkurrenz. Bis dahin entscheidet die Fertigungskapazität, ob aus der 50-Milliarden-Rechnung je ein Geschäft wird — und die ist auf Jahre ausgebucht.