Eine Nachricht auf dem Handgelenk lesen, aber nicht beantworten können — wer ein iPhone mit einer Uhr abseits der Apple Watch koppelt, kennt diese halbe Sache. Genau diese Lücke hat am Ende viele iPhone-Besitzer doch zur Apple Watch getrieben. Amazfit bricht den Mechanismus jetzt auf: Als erster Hersteller bietet das Unternehmen interaktive iOS-Benachrichtigungen auf seinen Smartwatches an — vorerst als Beta und ausschließlich in der EU.

Was jetzt am Handgelenk geht

Bislang konnten Uhren von Drittanbietern am iPhone Benachrichtigungen nur anzeigen. Mit dem „iOS Notification Forwarding“ genannten Feature lassen sich Nachrichten als gelesen markieren, schnelle Aktionen wie ein Rückruf auslösen und auf iMessage oder WhatsApp mit Text und Emoji antworten. Auch Bilder von Türklingeln, Überwachungskameras und ähnlichen Meldungen erscheinen direkt auf der Uhr.

Voraussetzung sind iOS 26.5 oder neuer, ein in der EU registriertes Apple-Konto sowie ein Update der Zepp-App samt Uhren-Firmware. Den Anfang machen Cheetah 2 Ultra, Balance Ultra und Balance 3; Modelle wie Bip Max, Active 3 Premium, Cheetah 2 Pro, die T-Rex-3-Reihe und die Balance 2 sollen folgen. Die Beta-Phase startet am 30. Juni, die App wird schrittweise verteilt.

Bild: Amazfit

Warum das nur in der EU geht — und nur zur Hälfte

Hinter der Öffnung steht der Digital Markets Act. Die EU-Regel zwingt Apple, Drittanbieter-Wearables beim Zugriff auf iOS-Funktionen gleichzustellen — ausdrücklich bei Benachrichtigungen, Dateiübertragung und Audio. Dass das Feature an EU-Konten hängt, ist kein Zufall, sondern die direkte Folge: Außerhalb der EU bleibt die Tür zu.

In meinem Umfeld hängt die halbe iPhone-Fraktion genau wegen solcher Kleinigkeiten an der Apple Watch — nicht weil sie die beste Uhr wäre, sondern weil sich alles andere am iPhone wie ein Gerät zweiter Klasse anfühlte. Der Haken bleibt allerdings: Echtes Antworten auf Nachrichten erlaubt Apple Drittanbietern weiterhin nicht direkt. Amazfit löst das über den Dienst Beeper, der die Antwort huckepack nimmt — ein Umweg, kein offener Standard. Apple gibt also genau so viel her, wie die Regel verlangt, und keinen Millimeter mehr.

Trotzdem ist das mehr als Symbolpolitik. Wo jahrelange Kartelldebatten folgenlos blieben, sorgt eine konkrete Vorschrift dafür, dass eine deutlich günstigere Uhr am iPhone plötzlich kann, was vorher der Apple Watch vorbehalten war. Für die Konkurrenz von Garmin bis Samsung ist das die eigentliche Nachricht — der Aufpreis-Vorsprung der Apple Watch schrumpft auf die Funktionen, die Apple noch hinter der Mauer hält. Und die hat jetzt Risse, mehr aber auch nicht.