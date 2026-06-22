Schnellladen bekommt eine neue Obergrenze: Der Südtiroler Hersteller Alpitronic rüstet sein Megawatt-System HYC1000 mit einem Dispenser aus, der bis zu 1.000 kW — ein Megawatt — über einen einzigen, flüssigkeitsgekühlten CCS-Stecker liefert. Bisher war bei CCS an dieser Säule bei 600 kW Schluss.

Ein Megawatt über einen CCS-Stecker

Der neue High Performance Dispenser arbeitet in einem Spannungsbereich von 150 bis 1.000 Volt und schickt mehr als 1.000 Ampere durch eine einzelne Leitung. Möglich macht das ein CCS-Stecker, den Phoenix Contact 2025 vorgestellt hat — ausgelegt auf bis zu 1.000 kW im Boost und 800 kW im Dauerbetrieb. Eine Vorabversion hat Alpitronic bereits unter Volllast getestet: beim Rekordlauf zweier Mercedes Concept AMG GT XX im italienischen Nardò, mit im Schnitt rund 850 kW.

Bild: Alpitronic

Das Megawatt teilt sich die Säule — und die Autos müssen erst nachziehen

Die große Zahl hat zwei Haken. Erstens die Technik dahinter: Ein HP Dispenser belegt zwei der acht Ausgänge im Power Cabinet, bis zu vier solcher Dispenser lassen sich an einem Schrank betreiben — die Gesamtleistung bleibt aber bei einem Megawatt, das auf die parallel ladenden Fahrzeuge aufgeteilt wird. Das volle Megawatt sieht also nur, wer allein an der Säule steht.

Zweitens die Autos. Und hier wird es ehrlich gesagt fast absurd: Kein Serien-PKW zieht heute auch nur annähernd ein Megawatt — die schnellsten Modelle liegen bei 350 bis 500 kW Spitze, und das nur für wenige Minuten am unteren Ende des Akkustands. Die Ladesäule ist der Realität auf der Straße um Jahre voraus. Das ist nicht verkehrt, Infrastruktur muss vorbauen — aber das Etikett „1.000 kW für PKW“ beschreibt vorerst, was der Stecker kann, nicht das, was am Fahrzeug ankommt.

Sinnvoll heute, Wette auf morgen

Zuerst kommt der Dispenser nach Europa, der Marktstart in den USA und Kanada ist für 2027 geplant. Für Lkw, Busse und schwere Nutzfahrzeuge ergibt das Megawatt-Laden schon jetzt Sinn — die fahren mit großen Akkus und langen Standzeiten genau in dieses Profil. Beim normalen Auto ist es eine Wette auf Akku-Generationen, die erst noch kommen müssen. Bis dahin lädt an der teuren Säule trotzdem nur, was das Fahrzeug hergibt.