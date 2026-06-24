Vor gut zwei Wochen hat das US-Verteidigungsministerium Alibaba auf seine Liste mutmaßlicher chinesischer Militärzulieferer gesetzt — wir haben darüber berichtet. Jetzt wehrt sich der Konzern: Am 23. Juni reichte Alibaba beim Bundesgericht in San José Klage gegen das Pentagon ein. Die Einstufung habe „keine Grundlage in Fakten oder Recht“, heißt es in der Klageschrift — und richte bereits irreversiblen Schaden an.

Worum es in der Klage geht

Die 1260H-Liste führt Firmen, die nach Lesart des Pentagons Chinas „militärisch-zivile Fusion“ stützen. Alibaba steht dort seit dem 8. Juni, neben Baidu, dem Autobauer BYD und dem Roboterhersteller Unitree. Die Begründung des Ministeriums: Der Konzern sei über das chinesische Industrieministerium MIIT mit dem Verteidigungsapparat verbunden. Nachprüfbare Belege nennt die Liste nicht.

Genau hier setzt die Klage an. Der Vorstand sei unabhängig und ohne militärische Verbindungen, die Produkte für Handel, Logistik und Firmen-IT gedacht — nicht für Waffen, Verteidigung oder Geheimdienste. Mit WuXi AppTec klagt bereits ein zweiter Konzern von derselben Liste; Alibaba ist also nicht der Erste, der den Rechtsweg wählt. Pekings Botschaft nennt die Einstufungen schlicht diskriminierend.

Was die Liste praktisch bedeutet

Direkte Sanktionen sind die 1260H-Einträge nicht — kein Handelsverbot, kein eingefrorenes Vermögen. Handfest ist die Wirkung trotzdem. Ab dem 30. Juni dürfen gelistete Firmen dem Pentagon nichts mehr liefern, ab 2027 ist auch der Umweg über Drittanbieter dicht. Dazu kommt das Signal an den Rest des Marktes: Wer auf der Liste steht, gilt als Risiko, und Geschäftspartner werden vorsichtig. Von 134 Einträgen im Jahr 2025 ist sie auf 188 gewachsen.

Im Tagesgeschäft merkt man von solchen Listen lange nichts — bis die Lieferkette daran hängt. Wer im Mittelstand günstige Netzwerktechnik oder Ersatzteile beschafft, bestellt früher oder später über eine Alibaba-Plattform, ich eingeschlossen. Alibaba Cloud spielt im europäischen Geschäft eine kleinere Rolle, aber die Handels- und Logistikschiene des Konzerns steckt in mehr Lieferketten, als den meisten bewusst ist.

Ein dünner Beleg trifft eine harte Folge

Überzeugend ist an dem Vorgang keine der beiden Seiten ganz. Eine Liste, die echte Geschäftsfolgen auslöst, aber ohne nachprüfbare Belege auskommt, ist rechtsstaatlich dünn — da hat Alibaba einen Punkt. Andererseits ist Chinas militärisch-zivile Fusion keine Erfindung, und ein Konzern dieser Größe bewegt sich kaum außerhalb staatlicher Reichweite. Vor Gericht steht jetzt das Etikett ohne Beleg gegen die Folge mit Wirkung. Kann das Pentagon nicht nachlegen, wird die Einstufung angreifbar — und genau darauf zielt Alibaba.