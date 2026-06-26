Quelloffene Software steckt in fast jeder kommerziellen Anwendung — und gepflegt wird sie oft von einer Handvoll unbezahlter Freiwilliger. Genau diese Lücke zwischen riesiger Verbreitung und dünner Wartung versucht die Linux Foundation jetzt mit einer neuen Initiative zu schließen: Akrites. 19 Organisationen haben unterschrieben, vom Cloud-Riesen bis zur Großbank.

Was hinter Akrites steckt

Kern der Initiative sind zwei nüchterne Bausteine: ein gemeinsames Notfallteam (Security Incident Response Team) und ein einheitlicher, vertraulicher Prozess zur koordinierten Meldung von Schwachstellen. Bislang läuft das in jedem Projekt anders — mal über eine private Mail an einen einzelnen Maintainer, mal über GitHub, mal gar nicht. Akrites soll daraus einen standardisierten Weg machen, über den eine Lücke gemeldet, bewertet und gepatcht wird, bevor sie öffentlich bekannt ist.

Die Mitgliederliste liest sich wie ein Branchentreffen: Amazon Web Services, Google, Microsoft samt GitHub, NVIDIA, OpenAI und Anthropic sind dabei, dazu Red Hat, IBM, Cisco, Zscaler, Sonatype, die Rust Foundation sowie mit JPMorganChase, Citi, Ericsson und Vodafone auch Anwender aus Finanz- und Telekommunikationsbranche. Das Geld kommt vorerst als Anschubfinanzierung über den Linux-Foundation-Fonds Alpha-Omega; eine konkrete Summe nennt die Stiftung nicht.

Warum das Zeitfenster schrumpft

Der Auslöser ist die KI selbst. Aktuelle Sprachmodelle können große Codebasen in Minuten durchsuchen und potenzielle Schwachstellen aufspüren — Arbeit, für die ein menschliches Team früher Tage brauchte. Das hilft Verteidigern, nützt aber genauso den Angreifern: Wer eine Lücke automatisiert findet, kann sie auch automatisiert ausnutzen, lange bevor ein überlastetes Projekt reagiert.

Spürbar ist das längst nicht nur bei großen Projekten. Sicherheitsfirmen berichten von einer Welle gefälschter „KI-Tools“, die in Wahrheit Schadsoftware sind und gezielt kleinere Firmen treffen. Wenn im Maschinenraum kleiner Betriebe das Support-Telefon klingelt, geht es heute öfter um genau solche getarnten Trojaner als um den klassischen Phishing-Link — eine Entwicklung, die sich mit den jüngsten Schlägen gegen Schadsoftware wie Amadey und StealC deckt.

Wer da am Tisch sitzt

Bemerkenswert finde ich vor allem, wer hier zusammenrückt: dieselben Konzerne, deren KI-Modelle das Auffinden von Lücken überhaupt erst so stark beschleunigt haben, finanzieren nun die Abwehr dagegen. Das ist nicht zwangsläufig zynisch — wer das Problem mitverursacht, kann auch glaubwürdig an der Lösung arbeiten. Aber es zeigt, wie sehr sich die Spielregeln verschoben haben: Open-Source-Sicherheit ist zur strategischen Frage für Cloud-Anbieter und Banken geworden, nicht mehr zum Hobby einzelner Entwickler.

Ob Akrites wirkt, entscheidet sich nicht in der Pressemitteilung, sondern bei den kleinen, kritischen Projekten, die kaum jemand auf dem Schirm hat — die berüchtigte Bibliothek, die ein Einzelner abends pflegt. Ein gemeinsames Meldeteam ist sinnvoll. Es ersetzt aber nicht die Frage, wer diese Maintainer eigentlich bezahlt, damit sie einen Patch überhaupt zeitnah bauen können. Solange die offen bleibt, kuriert die Branche ein Symptom.