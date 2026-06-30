Wer am Bahnhof oder im Großraumbüro mit offenem AirDrop sitzt, hat ein neues Problem. Forscher des CISPA Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit haben die drahtlosen Dateidienste von Apple und Google systematisch beschossen — und sechs Schwachstellen gefunden, mit denen sich aus kurzer Distanz der ganze Spaß abschalten lässt. Ein Geräte-Pairing ist dafür nicht nötig, ein Passwort auch nicht.

Der Dauerabsturz: AirDrop per Funk ausknipsen

Die drei AirDrop-Lücken laufen alle auf denselben Effekt hinaus: Sie bringen sharingd zum Absturz — den Hintergrunddienst, der auf Apple-Geräten nicht nur AirDrop abwickelt, sondern auch Handoff, die universelle Zwischenablage, Continuity Camera und NameDrop. Eine der Lücken braucht nur, dass das Ziel auf „Für alle“ eingestellt ist; ein fehlerhaftes Datenpaket reicht. Schickt ein Angreifer den Absturz-Auslöser alle zwei Sekunden, bleiben die Dienste dauerhaft tot — ein klassischer Denial-of-Service per Funk. Eine zweite Lücke ist ein Stacküberlauf im XML-Parser von Apples Foundation-Framework, ausgelöst von einer Datei mit rund 200 verschachtelten Ebenen.

Das Werkzeug dahinter heißt AirFuzz: Die CISPA-Forscher Arash Ale Ebrahim und Nils Ole Tippenhauer haben damit automatisiert Tausende kaputter Pakete gegen die Protokolle geworfen, bis etwas brach — das klassische Fuzzing-Prinzip, wie heise die Arbeit beschreibt. Wer ein paar Dutzend iPhones in einer Firma betreut, kennt die „Für alle“-Stellung als Standard-Fehlkonfiguration — auf Messen und in Schulungsräumen steht der Empfang reihenweise offen. Bisher war das Risiko ein unaufgefordertes Foto; jetzt ist es ein Gerät, das den Dateiversand verweigert, bis man den Störer aus dem Raum hat.

Quick Share: schon vor dem Handschlag verwundbar

Auf der Android-Seite traf es Googles und Samsungs Quick Share gleich dreifach. Samsungs Implementierung verarbeitet laut den Forschern Datenpakete, bevor der Authentifizierungs-Handshake abgeschlossen ist — ein Fremder darf also mitreden, ehe überhaupt geklärt ist, wer er ist. Drei von sieben Nachrichtentypen wandern dabei unverschlüsselt über die Leitung, was es erlaubt, eine Verbindung in den Zustand „akzeptiert“ zu zwingen. Der heikelste Fund steckt im Windows-Client: ein Use-after-Free-Fehler, der auftritt, wenn zwei Verbindungen gleichzeitig kollidieren. Weil in der App der Schutzmechanismus Control Flow Guard abgeschaltet ist, taugt dieser Fehler theoretisch nicht nur zum Absturz, sondern zur Ausführung von Schadcode.

Bewiesen ist dieser letzte Schritt nicht: In der Praxis bekamen die Forscher nichts ausführbar, die Geräte stürzten „nur“ ab. Trotzdem ist der Windows-Bug der einzige, den Google sofort geschlossen und mit einem Bug-Bounty belohnt hat — die übrigen Funde reichte Samsung an Google weiter, dort läuft die Prüfung noch. Als Angriffsdistanz nennen die Forscher zehn bis dreißig Meter Funkreichweite oder dasselbe lokale WLAN. Eine Anmeldung am Zielgerät ist in keinem Fall erforderlich.

Was gepatcht ist — und was nicht

Betroffen sind nach Angaben der Forscher macOS 15.7.4 und 26.3 sowie iOS 18.x und 26.3; iOS 16 bleibt außen vor. Bei Quick Share standen ein Galaxy S23 Ultra und die Windows-App im Labor. Apple hat die drei AirDrop-Lücken bestätigt und zumindest einen Teil davon mit iOS und macOS 26.5.2 vom 29. Juni geschlossen, weitere Fixes laufen unter koordinierter Offenlegung — entsprechend sind die CVE-Nummern zwar vergeben, aber noch nicht öffentlich dokumentiert.

Mich stört an der ganzen Geschichte weniger die theoretische Codeausführung als der unterschätzte Dauer-DoS. Ein Angriff, der ein iPhone bloß zum Spinnen bringt, klingt harmlos — bis mitten in einem Vortrag die universelle Zwischenablage und Handoff ausfallen und niemand weiß, warum. Genau solche „nur Absturz“-Fehler landen erfahrungsgemäß ganz unten auf der Patch-Liste und bleiben am längsten offen.

Die nüchterne Konsequenz ist die altbekannte: AirDrop gehört auf „Nur Kontakte“ oder ganz aus, die Windows-Version von Quick Share sollte das Update bekommen. Praktischer Nahbereichs-Funk ist bequem, solange er offen steht — und genau das ist die Angriffsfläche. Sechs Lücken in zwei der meistgenutzten Teilen-Funktionen überhaupt sind eine Erinnerung daran, dass „einfach antippen und senden“ auf der anderen Seite immer auch „einfach antippen und stören“ heißt.