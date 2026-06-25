Adobe wächst seltener aus eigener Kraft als durch Zukäufe — diesmal trifft es Topaz Labs. Der US-Anbieter ist bei vielen Fotografen seit Jahren gesetzt, wenn verrauschte Aufnahmen gerettet oder kleine Bilder vergrößert werden müssen. Am 25. Juni hat Adobe die Übernahme bekannt gegeben. Einen Kaufpreis nennt die Mitteilung nicht.

Was Adobe sich da einkauft

Topaz Labs baut seit über zwei Jahrzehnten Werkzeuge zum Entrauschen, Schärfen und Hochskalieren — die bekanntesten heißen Topaz Photo, Topaz Video und Gigapixel, dazu die neueren KI-Modelle Astra und Bloom. Laut Adobe nutzen Millionen Kunden die Programme, darunter 20 der 50 größten Unternehmen der Welt. Ob diese Zahl die zahlende Kundschaft oder die reine Installationsbasis meint, lässt der Konzern offen. „Branchenführend“, wie es in der Mitteilung heißt, ist die Entrausch-Qualität in Fotografenkreisen aber tatsächlich ein verbreitetes Urteil — und kein leeres Marketingwort.

Technisch interessanter als die Reichweite ist eine Eigenentwicklung namens NeuroStream: Sie lässt große KI-Modelle lokal auf normaler Endkundenhardware laufen, statt sie in die Cloud auszulagern. Genau das ist für Adobe wertvoll — wer Rechenlast auf den Rechner des Nutzers verschiebt, spart Server-Kosten und umgeht einen Teil der Datenschutz-Diskussion. Strategisch zielt der Kauf auf Canva und auf Blackmagics DaVinci Resolve, die Adobe im Bild- und Videoschnitt zunehmend Konkurrenz machen.

Ich habe Gigapixel und das Topaz-Entrauschen selbst eine Weile auf hochempfindliche Aufnahmen aus meiner Nikon Z6 III losgelassen — bei ISO 12.800 holt so ein Werkzeug oft mehr Zeichnung zurück, als die kamerainterne Rauschunterdrückung übrig lässt. Dass diese Technik künftig Adobe gehört, ist für die Bildqualität erst einmal egal. Für den Geldbeutel nicht.

Erst raus aus dem Einmalkauf — jetzt unters Abo-Dach

Die Übernahme hat eine Pointe, die in den meisten Meldungen untergeht. Topaz war jahrelang einer der letzten großen Anbieter, bei denen man Foto-Software einmal kaufte und dann besaß: Eine Lizenz für Gigapixel kostete rund 99 Dollar, Photo AI 199, Video AI 299 — jeweils als Einmalkauf mit einem Jahr Updates. Seit Oktober 2025 ist damit Schluss. Topaz stellte auf reine Abo-Preise um, Gigapixel etwa auf 99 Dollar pro Jahr, das Komplettpaket auf 499.

Und jetzt landet ausgerechnet dieser Anbieter bei Adobe — dem Konzern, der das Software-Abo praktisch erfunden und gegen viel Widerstand durchgesetzt hat. Wer Software lieber besitzt als mietet, verliert mit diesem Deal also nicht eine, sondern gleich zwei Bastionen hintereinander. Zum Vergleich: Adobes eigenes KI-Entrauschen steckt längst in Lightroom und kommt im Foto-Abo ab gut zwölf Euro im Monat mit. Der Aufpreis für ein separates Topaz-Abo war zuletzt also ohnehin schwerer zu rechtfertigen.

Was Nutzer jetzt erwartet

Vorerst ändert sich wenig. Adobe betont, die Topaz-Programme blieben als eigenständige Produkte über die Website erhältlich; Firmenchef Eric Yang führt das Team weiter. Der Abschluss ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant und steht noch unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe. Mittelfristig sollen die Topaz-Modelle in Adobes KI-App Firefly und in die hauseigenen Bild- und Video-Programme wandern.

Was das praktisch heißt, lässt sich an früheren Adobe-Zukäufen ablesen: Eigenständige Programme werden selten lange eigenständig gepflegt, sondern in die Creative Cloud eingegliedert — samt deren Abo-Logik. Für Fotografen, die Topaz heute als Spezialwerkzeug neben Lightroom einsetzen, ist die offene Frage weniger, ob die Technik in der Creative Cloud aufgeht, als wann — und ob die Standalone-Version dann noch ernsthaft weiterentwickelt oder zur Resterampe wird.

Noch läuft Topaz unabhängig weiter. Wie lange das so bleibt, hat bei Adobe-Übernahmen aber selten der Kalender entschieden, sondern die Roadmap der Creative Cloud.