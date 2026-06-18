Adobe will seinen Nutzern die Fleißarbeit abnehmen. Den im April gestarteten KI-Assistenten, der über eine Chat-Oberfläche ganze Arbeitsschritte selbst erledigt, weitet der Konzern jetzt auf weitere Programme aus — Premiere, Illustrator, InDesign und Frame.io kommen als öffentliche Beta dazu, in Photoshop, Express und Acrobat lief er bereits. Man beschreibt, was am Ende herauskommen soll; die Software klickt sich durch den Rest.

Was der Agent in den einzelnen Apps übernimmt

Die Beispiele, die Adobe nennt, klingen unspektakulär — und treffen damit genau die Stellen, an denen in der Produktion Zeit verloren geht. In Premiere sortiert der Assistent Rohmaterial in Bins, benennt Clips stapelweise um, erkennt einzelne Interviewpassagen und setzt Marker. In Illustrator ordnet er Ebenen über mehrere Dokumente hinweg neu und meldet fehlende Schriften, bevor die Datei in den Druck geht. InDesign zieht Layout-Anpassungen anhand eines Marken-PDFs durch, Frame.io bündelt verstreutes Feedback und generiert B-Roll. After Effects ist angekündigt, steckt aber noch in der geschlossenen Beta.

Bild: Adobe

Ich entwickle meine Fotos seit Jahren in Lightroom und Photoshop, und genau diese wiederkehrenden Handgriffe — Ebenen sortieren, dasselbe Bild in fünf Formaten exportieren, Dateien sauber benennen — macht man irgendwann im Schlaf und hasst sie trotzdem. Nimmt ein Assistent das zuverlässig ab, ist das kein Spielzeug, sondern gesparte Lebenszeit. Das „zuverlässig“ ist hier allerdings das entscheidende Wort.

Firefly als Drehkreuz — und die fremden Modelle

Gebündelt wird das Ganze in Adobe Firefly, der KI-Plattform des Konzerns. Deren Web-App bekommt zusätzliche Funktionen: Sie generiert komplette Brand-Kits mit Logo, Markenidentität und Farbpalette, macht aus Produktfotos kurze Videos und baut Storyboards. Zwei neue Bausteine namens Elements und Projects — der eine speichert KI-generierte Figuren, Objekte und Orte zur Wiederverwendung, der andere teilt Assets samt Kontext im Team — laufen vorerst in geschlossener Beta mit Warteliste.

Bemerkenswerter als die Funktionsliste ist, mit wem Adobe sich zusammentut. Die eigenen Werkzeuge sind bereits aus ChatGPT, Claude und Microsoft 365 Copilot heraus erreichbar, Anbindungen an Google Gemini und Slack sind angekündigt. Adobe positioniert Firefly damit nicht als geschlossene Insel, sondern als Dienst, den man auch aus fremden KI-Oberflächen anstößt — ein pragmatischer Zug für einen Konzern, der seine Modelle lange am liebsten unter sich behalten hätte.

Viel Beta, keine Preise

Was Adobe nicht nennt: einen Preis und ein Startdatum für die fertige Version. Alles Genannte ist Beta, der Rest steht auf Wartelisten. Nach dem Funktions-Update von Mitte Juni ist das der nächste KI-Aufschlag binnen weniger Tage. Für mich passt das ins Muster — Adobe baut die KI so tief in die Creative Cloud ein, dass das ohnehin ungeliebte Abo noch ein Stück unverzichtbarer wird. Solange die Agenten wirklich nur die Fleißarbeit übernehmen und nicht die gestalterischen Entscheidungen, wäre das ein fairer Tausch. Ob daraus ein verlässliches Werkzeug wird oder nur ein weiteres Häkchen auf der Feature-Liste, für das man monatlich zahlt, entscheidet sich aber erst im Projektalltag — nicht in einer Beta-Ankündigung.