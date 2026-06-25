Ein Werbeblocker, der tut, was er soll — und gleichzeitig das Werkzeug mitbringt, um auf jeder Website beliebigen Code nachzuladen. Genau das beschreiben Sicherheitsforscher für „Adblock for YouTube“, eine Chrome-Erweiterung mit über zehn Millionen Installationen und einem Featured-Badge im Web Store. Die gefährliche Funktion ist nicht aktiv. Sie ist nur eingebaut — und ließe sich aus der Ferne anschalten.

Was die Forscher gefunden haben

Die Analyse stammt von der Sicherheitsfirma Island; The Hacker News hat sie zusammengefasst. Die Erweiterung enthält demnach eine eigene Scriptlet-Regel namens „trusted-create-element“, mit der sich beliebige Script-Elemente erzeugen lassen — und damit beliebiger JavaScript-Code auf einer Seite ausführen. Aktiviert wird das nicht über ein Update aus dem Web Store, sondern über eine einzige Änderung auf dem Server des Anbieters. Kein neues Release, keine erneute Store-Prüfung.

Zum Zeitpunkt der Untersuchung lieferte der Server diese Anweisung nicht aus — der Mechanismus schläft. Die nötigen Bausteine für die ferngesteuerte Code-Einschleusung liegen laut Island aber seit Februar 2025 in der Erweiterung. Trotz des YouTube-Namens läuft das Add-on auf jeder Website, und eine fehlerhafte URL-Prüfung lässt sich umgehen. Hinweise darauf, dass die Funktion jemals scharfgeschaltet oder missbraucht wurde, gibt es bislang nicht.

Warum „schlummernd“ das eigentliche Problem ist

Eine offen bösartige Erweiterung fliegt früher oder später aus dem Store. Eine ruhende Fähigkeit dagegen besteht die Prüfung sauber — sie tut ja nichts, solange der Schalter aus bleibt. Das ist der unangenehme Teil: Ob aus den zehn Millionen Installationen ein Angriffswerkzeug wird, entscheidet nicht der Nutzer und nicht Googles Review, sondern ein Server. Das „Featured“-Siegel, das viele für ein Gütezeichen halten, sagt über dieses Risiko nichts aus. Aus meiner Sicht wiegt eine fernschaltbare Hintertür schwerer als ein bekannter Schädling, den man wenigstens benennen und entfernen kann.

Was das für die Praxis heißt

Wer Browser in einer Firma ausrollt, behandelt jede Erweiterung mit weitreichenden Rechten ohnehin als Verbindlichkeit, nicht als Komfort — ich gehe Add-on-Listen regelmäßig durch und werfe alles raus, was „auf allen Websites lesen und ändern“ darf, ohne dafür einen harten Grund zu haben. Genau dieses Recht macht den Fall hier brisant. Wer „Adblock for YouTube“ installiert hat, sollte es vorsichtshalber entfernen und auf einen quelloffenen, nachprüfbaren Blocker wechseln. Dass Google den klassischen Werbeblockern mit dem Aus für Manifest V2 ohnehin die Grundlage entzieht, macht die Auswahl gerade nicht leichter.

Noch ist nichts passiert — die Forscher betonen ausdrücklich, dass die Funktion ruht, nicht fehlt. Beruhigend ist das nur bedingt. Solange der Auslöser auf einem fremden Server liegt und nicht im Code, den der Store geprüft hat, bleibt die Entscheidung über zehn Millionen Browser jemand anderem überlassen. Genau das sollte man nicht einer Erweiterung überlassen, die man jederzeit löschen kann.