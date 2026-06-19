Auf den Marketing-Folien erledigen KI-Agenten inzwischen ganze Projekte allein. In der Praxis sieht das anders aus — und jetzt gibt es Zahlen dazu. Das Analysehaus Artificial Analysis hat mit AA-Briefcase einen Benchmark veröffentlicht, der KI-Modelle nicht an Quizfragen oder Mathe-Rätseln misst, sondern an dem, was in Büros tatsächlich anfällt: wochenlange Projekte mit tausenden verstreuten Dateien. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Was der Benchmark wirklich misst

AA-Briefcase besteht aus vier mehrwöchigen Wissensarbeits-Projekten aus Data Science, Produktmanagement und Unternehmensstrategie, zusammen 91 Aufgaben. Das Material ist bewusst unaufgeräumt: Firmendokumente, Meeting-Transkripte, große Datenexporte, dazu über 25.000 Slack-Nachrichten und mehr als 3.500 E-Mails. Genau das unterscheidet den Test von den üblichen Ranglisten. Ein Modell muss hier nicht eine Frage beantworten, sondern die relevanten Informationen erst aus einem Wust fragmentierter Quellen zusammensuchen — und dann etwas Brauchbares abliefern. Bewertet wird über eine Mischung aus festen Kriterienkatalogen und Paarvergleichen, getrennt nach nachprüfbarem Aufgabenerfolg, analytischer Qualität und Präsentation.

Wer im Maschinenraum kleiner Firmen sitzt, kennt genau diese Sorte Arbeit: Die Antwort steht selten in einer Datei, sondern verteilt auf eine Mail von vor drei Wochen, ein Protokoll und eine Tabelle, die niemand mehr findet. Ich habe selbst Agenten auf solche realen Projektordner losgelassen — der Abstand zwischen der flüssigen Demo und dem, was beim zweiten echten Datensatz übrig bleibt, ist beträchtlich.

Drei Prozent — und 31 Aufgaben, an denen alle scheitern

Spitzenreiter ist Claude Fable 5 mit 1.587 Elo-Punkten, vor Claude Opus 4.8 (1.356); das beste Modell außerhalb von Anthropic ist GLM-5.2 (max) mit 1.266. Klingt nach klarer Rangordnung. Die absolute Zahl dahinter ist trotzdem mager: Selbst der Erstplatzierte erfüllt nur bei drei Prozent der Aufgaben sämtliche Kriterien vollständig. Bei 31 der 91 Aufgaben kommt kein einziges Modell über eine Erfolgsquote von 50 Prozent.

Das Muster dahinter ist aufschlussreich. Schwache Modelle übersehen schlicht relevante Dateien oder liefern Unbrauchbares. Die starken erledigen die offensichtlichen Vorgaben — und scheitern an den Detailanforderungen, die man sich erst aus mehreren Quellen zusammenpuzzeln muss. Anders gesagt: Sie wirken kompetent, solange niemand genau hinschaut.

Der 800-fache Preisunterschied

Die zweite Zahl, die hängenbleibt, ist der Preis. Die Kosten pro Aufgabe schwanken über die getesteten Modelle um das rund 800-Fache — von etwa 0,04 Dollar bei DeepSeek V4 Flash bis zu über 31 Dollar bei Claude Fable 5. Für eine einzelne Aufgabe. Wer den Spitzenreiter nimmt, zahlt also Premium für drei Prozent vollständig korrekte Ergebnisse.

Genau hier wird es für jeden interessant, der so etwas produktiv einsetzen will. Ein Modell, das im Schnitt 31 Dollar pro Aufgabe verlangt und trotzdem die Mehrheit der Detailanforderungen verfehlt, ist kein Ersatz für eine Fachkraft, sondern bestenfalls ein teurer Zuarbeiter, dem jemand auf die Finger schaut. Der Sprung von der beeindruckenden Demo zum verlässlichen Werkzeug im Tagesgeschäft ist offenbar größer, als die Branche gerne zugibt.

Benchmarks wie AA-Briefcase sind das nötige Gegengewicht zu den Quiz-Ranglisten, auf denen Modelle längst „übermenschlich“ abschneiden. Echte Wissensarbeit ist kein einzelnes schweres Rätsel, sondern hundert kleine, über Wochen verstreut. Solange die besten Modelle daran bei 97 von 100 Versuchen nicht vollständig sauber durchkommen, sagt das mehr über den Reifegrad der Technik als jede Produktankündigung. Den autonomen KI-Kollegen muss man weiter auf der Folie suchen.