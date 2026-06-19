Mobilfunk, der nicht nur funkt, sondern auch hinschaut: Mit dem kommenden Standard 6G soll das Netz selbst zum Radar werden. Die deutsche Datenschutzkonferenz (DSK) sieht darin ein Überwachungspotenzial, das sich mit den bisherigen Maßstäben nicht mehr fassen lässt — und meldet sich bewusst jetzt zu Wort, bevor die Technik in den Standards festgeschrieben ist.

Was ISAC können soll

Hinter dem Kürzel ISAC (Integrated Sensing and Communication) steckt die Idee, dieselben Funkwellen, die Daten übertragen, zugleich als Radar zu nutzen. Aus den reflektierten Signalen lassen sich Objekte, Abstände, Geschwindigkeiten und Bewegungen von Menschen in Echtzeit ableiten — das Prinzip ähnelt der Echo-Ortung einer Fledermaus. Vodafone führt eine solche Sensorik bereits in 5G-Netzen vor. Mit 6G, das ab etwa 2030 in Betrieb gehen soll, wäre sie fester Teil der Infrastruktur.

Warum die Datenschützer Alarm schlagen

Das eigentliche Problem ist nicht das Gerät in der Tasche, sondern dessen Abwesenheit. Klassisches Tracking setzt ein Smartphone, eine SIM, eine App voraus — ISAC erfasst jeden, der sich im Funkbereich aufhält, ganz gleich ob er ein Gerät trägt oder nicht. Eine Einwilligung, wie sie die DSGVO verlangt, ist bei einer Technik, die den Raum als Ganzes abtastet, praktisch nicht einzuholen. DSK-Vorsitzender Tobias Keber bringt es darauf, dass die Technik keinen Unterschied macht, ob jemand ein Gerät bei sich hat.

Dazu kommt der Missbrauchsfall. Wer die Radarfunktion zweckentfremdet, könnte Gebäude kartieren, Personen verfolgen oder die Signale abgreifen. Die EU-Standardisierungsbehörde ETSI hat nach Angaben der DSK bereits 19 kritische Risikopunkte benannt.

Ich habe im Tagesgeschäft schon Datenschutz-Folgenabschätzungen für simple WLAN-Tracking-Sensoren im Ladenlokal begleitet — und ahne, welcher Aufwand hier auf Netzbetreiber und Aufsichtsbehörden zukommt. Nur lässt sich der erfasste Raum diesmal nicht auf eine Verkaufsfläche eingrenzen.

Was die DSK fordert — und was das wert ist

Die Forderung ist konkret: „Privacy by Design“ soll verbindlich in die technischen 6G-Standards und in den rechtlichen Rahmen einfließen — während der Standardisierung, nicht als Nachbesserung, wenn die Netze schon laufen. Den legitimen Nutzen bestreitet die DSK dabei nicht; Abstandsregelung, Einparkhilfe, Luft- und Schiffsverkehr oder Industrieautomation nennt sie ausdrücklich als sinnvolle Anwendungen. Es geht um das Wie, nicht um ein Verbot.

Dass eine Aufsichtsbehörde sich einschaltet, bevor die Technik überhaupt steht, ist die Ausnahme — meist läuft es andersherum, und der Datenschutz wird nachgereicht, wenn das Kind im Brunnen liegt. Ob die Eingabe etwas bewirkt, entscheidet sich allerdings nicht in Deutschland, sondern in internationalen Gremien wie 3GPP und ETSI, in denen Hersteller- und Betreiberinteressen schwer wiegen.

Bis 6G real wird, vergehen noch Jahre — Zeit genug, die Weichen zu stellen oder zu verpassen. Eine Funktion, die erst einmal in der Norm steht, lässt sich später kaum noch herausoperieren. Genau das macht den frühen Vorstoß der Datenschützer vernünftig: Wer erst nach dem Rollout über Grenzen redet, verhandelt über einen Zustand, den dann niemand mehr ändern will.